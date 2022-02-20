Боррель: Евросоюз потратил на реформы на Украине €17 млрд
Евросоюз, начиная с 2014 года, перечислил Украине €17 млрд. Ни в какую другую страну за Европа не делала столько вложений. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы должны продолжать идти по этому пути, укреплять наши связи и обеспечивать возможности для реформ. Конечно, Украине еще предстоит очень многое сделать, ведь реформы пока не завершены. Украина активно работает, но ей еще нужно пройти очень длинный путь к успеху», — заявил Боррель 20 февраля.
Ранее бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что правительство Украины на фоне продолжающейся гибридной войны вынуждено брать деньги в долг, что приводит к плачевным экономическим последствиям.
«Меньше тратить надо, но на Украине, как и в России, высокий уровень патернализма у народа, любят на халяву получить, структура кредитов в банках тоже плачевная, потому что там 80% портфеля кредитного – это как раз государственные бумаги, живая экономика не финансируется, потому что риски большие», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,4 млн+171 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
12,4 млн+147 тыс. / сут.
- СМИ: Путин и Макрон решили созвать рабочую группу по Донбассу в ближайшие часы
- Боррель: Евросоюз потратил на реформы на Украине €17 млрд
- Песков: «Любая искра» на линии соприкосновения приведет к непоправимым последствиям
- Второй поезд из Донбасса привез беженцев в Воронеж
- Макрон ведет переговоры с Зеленским после общения с Путиным
- Лыжник Большунов стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия ОИ-2020
- Около семи тысяч беженцев из ЛНР и ДНР разместились в Ростовской области
- У королевы Елизаветы II диагностировали коронавирус
- «Не произносить слово «война». Россия призывает Запад к разуму
- Россия и Белоруссия продолжат совместные учения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru