Боррель: Евросоюз потратил на реформы на Украине €17 млрд

Евросоюз, начиная с 2014 года, перечислил Украине €17 млрд. Ни в какую другую страну за Европа не делала столько вложений. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Мы должны продолжать идти по этому пути, укреплять наши связи и обеспечивать возможности для реформ. Конечно, Украине еще предстоит очень многое сделать, ведь реформы пока не завершены. Украина активно работает, но ей еще нужно пройти очень длинный путь к успеху», — заявил Боррель 20 февраля.

Ранее бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что правительство Украины на фоне продолжающейся гибридной войны вынуждено брать деньги в долг, что приводит к плачевным экономическим последствиям.

«Меньше тратить надо, но на Украине, как и в России, высокий уровень патернализма у народа, любят на халяву получить, структура кредитов в банках тоже плачевная, потому что там 80% портфеля кредитного – это как раз государственные бумаги, живая экономика не финансируется, потому что риски большие», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансированиеУкраинаЕвросоюз
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