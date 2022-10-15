«Что у одних на уме, у других - на языке»: Пушков оценил угрозы Борреля

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал высказывание верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с угрозами в адрес России.

СМИ: в ЕС заявили, что у Борреля не было полномочий угрожать Москве

Ранее Боррель заявил, что ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет «мощный военный ответ» Запада, который якобы «приведет к уничтожению российской армии». Позднее газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата сообщила, что Боррель не имел полномочий говорить о возможных действиях западных сил.

«Имел полномочия - не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других - на языке», - написал сенатор в Telegram.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзАлексей Пушков
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