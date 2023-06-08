Боррель призвал Россию прекратить огонь в Херсонской области

Он сообщил, что Брюссель получает данные об обстрелах, которые мешают эвакуации гражданских лиц после разрушения Каховской гидроэлектростанции.

«Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия», - заявил дипломат.

Авария на Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня. Разрушена верхняя часть дамбы.

Под водой оказались десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

