Боррель призвал Россию прекратить огонь в Херсонской области
России следует «немедленно прекратить огонь в Херсонской области». Об этом написал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в своем Twitter (заблокирован в РФ).
Он сообщил, что Брюссель получает данные об обстрелах, которые мешают эвакуации гражданских лиц после разрушения Каховской гидроэлектростанции.
«Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия», - заявил дипломат.
Авария на Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня. Разрушена верхняя часть дамбы.
Под водой оказались десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru