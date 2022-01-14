Боррель: ЕС поддерживает переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 14 января заявил, что ЕС поддерживает переговоры с Россией по контролю над вооружениями, но не в ущерб фундаментальным ценностям и принципам союза.
По его словам, ЕС также считает необходимым обсуждать меры доверия, включая механизмы обеспечения прозрачности военных учений.
Ранее Боррель заявлял, что диалог ЕС с Россией по вопросам безопасности необходим, но также необходимо ее сдерживание при поддержке Украины.
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