Боррель: ЕС поддерживает переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 14 января заявил, что ЕС поддерживает переговоры с Россией по контролю над вооружениями, но не в ущерб фундаментальным ценностям и принципам союза.

Российская база в Таджикистане получила новое вооружение

По его словам, ЕС также считает необходимым обсуждать меры доверия, включая механизмы обеспечения прозрачности военных учений.

Ранее Боррель заявлял, что диалог ЕС с Россией по вопросам безопасности необходим, но также необходимо ее сдерживание при поддержке Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзПереговорыВооружениеРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры