Российская база в Таджикистане получила новое вооружение

При этом отмечается, что поставленное вооружение уже использовалось ранее в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые были проведены на фоне ухудшения ситуации в Афганистане.

Ранее «движение Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватило уже шестую столицу провинции Афганистана. Талибы взяли под контроль город Айбак провинции Саманган.

