Российская база в Таджикистане получила новое вооружение
На фоне обострения ситуации в Афганистане на российскую военную базу доставлены переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», автоматы «Калашникова» АК-12, пистолеты, а также современные снайперские винтовки и огнеметы. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
При этом отмечается, что поставленное вооружение уже использовалось ранее в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые были проведены на фоне ухудшения ситуации в Афганистане.
Ранее «движение Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватило уже шестую столицу провинции Афганистана. Талибы взяли под контроль город Айбак провинции Саманган.
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