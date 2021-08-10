Российская база в Таджикистане получила новое вооружение

На фоне обострения ситуации в Афганистане на российскую военную базу доставлены переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», автоматы «Калашникова» АК-12, пистолеты, а также современные снайперские винтовки и огнеметы. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

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При этом отмечается, что поставленное вооружение уже использовалось ранее в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые были проведены на фоне ухудшения ситуации в Афганистане.

Ранее «движение Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватило уже шестую столицу провинции Афганистана. Талибы взяли под контроль город Айбак провинции Саманган.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Военные БазыАфганистанТаджикистан
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