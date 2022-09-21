СМИ: ЕС грозит сильнейший урон из-за конфликта на Украине

По данным издания, последствия ситуации на Украине для европейских стран отразятся не только на экономике и благосостоянии государств ЕС, но и на геополитической ситуации. Так, доля предприятий Европы, которые теряют деньги, выросла со среднего показателя в 8% до 15% за последние месяцы. При этом ряд компаний рискуют объявить дефолт по своим долгам. Их количество выросло с 10% до 17%.

Газета отмечает, что хоть и не все страны Евросоюза зависят от российских нефти и газа, РФ является важным поставщиком энергоресурсов на рынки.

China Daily считает, что конфликт на Украине изначально был развязан США.

Большинство немцев сомневаются, что смогут оплатить электроэнергию или газ. Граждане не смогут оплачивать счета, начнутся проблемы у городских коммунально-бытовых служб, общественного транспорта и различных учреждений, финансируемых из бюджетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

