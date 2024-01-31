Боррель: ЕС надеется в 2024 году передать Украине оружие на €21 млрд

Европейский союз надеется предоставить Украине военную помощь минимум на 21 млрд евро в 2024 году. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции.

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Он отметил, что с начала спецоперации на Украине ЕС и все страны-члены передали Киеву военную помощь на 28 млрд евро. По словам Борреля, Евросоюз передаст Украине с февраля 2023 года по март 2024 года около 500 тысяч артиллерийских боеприпасов вместо обещанного миллиона.

Ранее, 26 января, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Bild заявил, что Германия остро нуждается в вооружении из-за военной поддержки Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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