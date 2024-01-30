СМИ: Экспорт оружия из США вырос на более чем на 50% в прошлом году

Экспорт оружия из США вырос более чем на 50% в прошлом году, составив в денежном выражении 81 миллиард долларов. Об этом пишет Politico со ссылкой на данные Госдепа.

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Наиболее крупные сделки оказались связаны с вооруженным конфликтом на Украине. В частности, соглашения о вертолетах и пусковых установках ракет большой дальности на сумму около 30 миллиардов в Польшу и Германию.

Также указывается сделка с Варшавой на сумму в 12 миллиардов долларов вертолетов Apache, артиллерийские ракетные системы большой дальности на 10 миллиардов долларов.

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