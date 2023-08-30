Боррель: ЕС может подготовить до 40 тысяч военных ВСУ в 2023 году

С предложением увеличить до 40 тысяч число украинских военнослужащих, которых ещё до конца 2023 года подготовят государства Европейского Союза, выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

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По его словам, ЕС уже подготовил 25 тыс. украинских военных.

«Миссия достигнет своей цели — 30 тыс. солдат — к концу октября», — добавил Боррель.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен создать фонд военного содействия Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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