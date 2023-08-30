Боррель: ЕС может подготовить до 40 тысяч военных ВСУ в 2023 году
30 августа 202317:46
С предложением увеличить до 40 тысяч число украинских военнослужащих, которых ещё до конца 2023 года подготовят государства Европейского Союза, выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.
По его словам, ЕС уже подготовил 25 тыс. украинских военных.
«Миссия достигнет своей цели — 30 тыс. солдат — к концу октября», — добавил Боррель.
Ранее стало известно, что Евросоюз намерен создать фонд военного содействия Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru