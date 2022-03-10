В ООН призвали отказаться от наносящих ущерб гражданам санкций

«Наша принципиальная позиция всегда была, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам. Это наша позиция», — сообщил представитель генерального секретаря Организации Стефан Дюжаррик.

Он выразил неуверенность, что достаточно осведомлен о воздействии двусторонних ограничительных мер на экспорт вакцин.

Заявление прозвучало на фоне ограничительных мер против России. Так, представителя генсека ООН спросили о вероятном воздействии двусторонних ограничительных мер на поставки вакцин от коронавируса из России.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому усилить санкции против РФ.

