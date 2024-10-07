Боррель допустил конец конфликта на Украине через 15 дней без поддержки Запада
Конфликт на Украине закончился бы через 15 дней, если бы Запад не поддерживал Киев, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он заявил в беседе с испанской газетой 20 Minutos.
Глава евродипломатии отметил, что многие люди хотят скорейшего завершения противостояния. По словам Борреля, если западные партнеры перестанут поддерживать Украину, конфликт «через 15 дней закончится», а президент РФ Владимир Путин «достигнет своих целей».
«Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?» — указал дипломат.
Между тем СМИ сообщили, что союзники Киева стремятся добиться завершения вооруженного конфликта на Украине. Страны-партнеры начали склонять украинского президента Владимира Зеленского к началу переговорного процесса, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru