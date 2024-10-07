Глава евродипломатии отметил, что многие люди хотят скорейшего завершения противостояния. По словам Борреля, если западные партнеры перестанут поддерживать Украину, конфликт «через 15 дней закончится», а президент РФ Владимир Путин «достигнет своих целей».

«Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?» — указал дипломат.

Между тем СМИ сообщили, что союзники Киева стремятся добиться завершения вооруженного конфликта на Украине. Страны-партнеры начали склонять украинского президента Владимира Зеленского к началу переговорного процесса, пишет «Свободная пресса».

