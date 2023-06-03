Боррель: Без поддержки Запада конфликт на Украине закончится за несколько недель
Конфликт на Украине может закончиться «через несколько недель», если Запад прекратит оказывать военную поддержку Киеву. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В субботу глава евродипломатии выступил на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Боррель задался вопросом, чем закончится украинский кризис в случае прекращения военной помощи.
«Если это важно, тогда мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который станет миром капитуляции, мира, который сделает Украину второй Белоруссией», — цитирует дипломата ТАСС.
По словам Борреля, западные союзники продолжат оказывать помощь Киеву именно потому, что хотят мира.
Ранее Боррель заявил, что Россия настроена на победу в противостоянии с Украиной и без этого не пойдет на переговоры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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