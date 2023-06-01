В США предрекли завершение украинского конфликта на границах Польши и Румынии

По его словам, спецоперация России на Украине может завершиться у польской и румынской границ.

Макгрегор отметил, что такому развитию событий активно способствуют президент США Джо Байден, американский сенатор Линдси Грэм и ряд других политиков.

Полковник подчеркнул, что Белый дом пытается продлить конфликт, что на руку президенту России Владимиру Путину и помогает денацифицировать Украину.

Кроме того, Макгрегор предрек потерю Украиной новых территорий. В ближайшее время под контроль России могут перейти Одесса и Харьков.

Ранее Макгрегор заявил, что самостоятельность России вызывает у западных стран зависть. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

