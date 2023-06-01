В США предрекли завершение украинского конфликта на границах Польши и Румынии
Нежелание Вашингтона признать поражение ВСУ в российско-украинском противостоянии может спровоцировать исчезновение Украины. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, спецоперация России на Украине может завершиться у польской и румынской границ.
Макгрегор отметил, что такому развитию событий активно способствуют президент США Джо Байден, американский сенатор Линдси Грэм и ряд других политиков.
Полковник подчеркнул, что Белый дом пытается продлить конфликт, что на руку президенту России Владимиру Путину и помогает денацифицировать Украину.
Кроме того, Макгрегор предрек потерю Украиной новых территорий. В ближайшее время под контроль России могут перейти Одесса и Харьков.
Ранее Макгрегор заявил, что самостоятельность России вызывает у западных стран зависть. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять новых категорий товаров начнут маркировать в России с 1 сентября
- Сенатор заявил о подготовке предложений по созданию международного трибунала по Украине
- Роспотребнадзор: экономический ущерб РФ от пандемии коронавируса составил 1,6 трлн рублей
- Задержан стрелявший по посетителям кафе во Франции
- В Международной федерации тенниса отказались наказывать Джоковича за политическое заявление
- «Лаборатория Касперского» зафиксировала кибератаку на устройства Apple
- СМИ: Премьер Польши заявил, что Украина уже начала контрнаступление
- В США предрекли завершение украинского конфликта на границах Польши и Румынии
- Пригожин ответил на критику Делимханова по поводу подразделения «Ахмат»
- Захарова: Зеленский превратил Украину в новый Афганистан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru