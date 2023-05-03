Боррель анонсировал санкционный механизм против обвиняемых в коррупции людей
ЕС намерен создать механизм санкций против граждан, которых обвиняют в коррупции в любом государстве. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Глава евродипломатии назвал коррупцию «глобальным, транснациональным явлением». По словам Борреля, она обходится мировому сообществу как минимум в 5% ВВП. В качестве ответной меры он предложил установить новый режим санкций Общей внешней политики и политики безопасности.
Боррель добавил, что Евросоюз не намерен сотрудничать с коррупционерами. В ходе пресс-конференции глава европейской дипломатии подтвердил, что направил соответствующий проект санкционного механизма и надеется на то, что его скоро утвердят.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не готов представить новый, одиннадцатый пакет санкций против России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru