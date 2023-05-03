Боррель анонсировал санкционный механизм против обвиняемых в коррупции людей

Глава евродипломатии назвал коррупцию «глобальным, транснациональным явлением». По словам Борреля, она обходится мировому сообществу как минимум в 5% ВВП. В качестве ответной меры он предложил установить новый режим санкций Общей внешней политики и политики безопасности.

Боррель добавил, что Евросоюз не намерен сотрудничать с коррупционерами. В ходе пресс-конференции глава европейской дипломатии подтвердил, что направил соответствующий проект санкционного механизма и надеется на то, что его скоро утвердят.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не готов представить новый, одиннадцатый пакет санкций против России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

