Жительница Егорьевска рассказала о массовом отравлении шаурмой
Отравившаяся шаурмой жительница Егорьевска Юлия заявила «Газете.Ru», что она полдня страдала от рвоты.
По её словам, недомогание она почуствовала через три часа после заказа фастфуда и изначально подумала, что её укачало в машине. Однако когда начались приступы рвоты женщина поняла, что отравилась.
«С 15:30 полоскало до четырёх часов утра... скорую вызвать сил не было... Доходило до того, что уже начинала терять сознание и не слышала, о чём со мной говорят», — рассказала Юлия.
Она добавила, что уже не в первый раз покупала шаурму в этом заведении и до инцидента с отравлением никаких неприятностей не было.
Ранее в подмосковном Егорьевске шаурмой из заведения «Вкус Востока» отравились 17 человек. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru