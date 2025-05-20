Жительница Егорьевска рассказала о массовом отравлении шаурмой

По её словам, недомогание она почуствовала через три часа после заказа фастфуда и изначально подумала, что её укачало в машине. Однако когда начались приступы рвоты женщина поняла, что отравилась.

«С 15:30 полоскало до четырёх часов утра... скорую вызвать сил не было... Доходило до того, что уже начинала терять сознание и не слышала, о чём со мной говорят», — рассказала Юлия.

Она добавила, что уже не в первый раз покупала шаурму в этом заведении и до инцидента с отравлением никаких неприятностей не было.

Ранее в подмосковном Егорьевске шаурмой из заведения «Вкус Востока» отравились 17 человек. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело, сообщает RT.

