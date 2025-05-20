Бастрыкин: В зоне СВО находится 20 тысяч натурализованных россиян

Следственный комитет РФ постоянно проводит рейды по выявлению новых россиян, получивших паспорт и не вставших на учёт в военкомате. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Бастрыкин заявил о росте совершенных мигрантами преступлений

В рамках Петербургского международного юридического форума он срообщил, что военному следственному управлению СК уже удалось отловить и поставить на воинских учёт уже 80 тысяч «таких граждан России».

«И уже 20 тысяч «молодых» граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой», - заключил Бастрыкин.

Ранее в Госдуме предложили платить гражданам, которые передают в полицию информацию о нарушениях миграционного законодательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ВоенкоматыГражданство РФМиграцияСледственный Комитет РфАлександр Бастрыкин

Горячие новости

Все новости

партнеры