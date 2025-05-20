Бастрыкин: В зоне СВО находится 20 тысяч натурализованных россиян
Следственный комитет РФ постоянно проводит рейды по выявлению новых россиян, получивших паспорт и не вставших на учёт в военкомате. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.
В рамках Петербургского международного юридического форума он срообщил, что военному следственному управлению СК уже удалось отловить и поставить на воинских учёт уже 80 тысяч «таких граждан России».
«И уже 20 тысяч «молодых» граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой», - заключил Бастрыкин.
Ранее в Госдуме предложили платить гражданам, которые передают в полицию информацию о нарушениях миграционного законодательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Тренера вратарей сборной России по футболу обвинили в многоженстве
- Выплаты для участников СВО за поездки в такси ввели в Подмосковье
- Бастрыкин назвал размер ущерба от теракта в «Крокусе»
- Трамп депортирует свыше 200 тысяч украинцев
- Сенатор Климов допустил новые переговоры с Украиной в июне
- Авторы сериала «Одни из нас» планируют еще два сезона
- СМИ: Три человека пострадали в результате нападения ученика с ножом в финской школе
- Жительница Егорьевска рассказала о массовом отравлении шаурмой
- В Госдуме заявили, что у Шамана есть все шансы на победу на «Интервидении»
- Бастрыкин: В зоне СВО находится 20 тысяч натурализованных россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru