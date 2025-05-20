В Госдуме заявили, что у Шамана есть все шансы на победу на «Интервидении»
У певца Шаман (Ярослав Дронов) есть все шансы, чтобы одержать победу в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на XIII Петербургском международном юридическом форуме. Его слова приводит NEWS.ru.
Также Швыдкой отметил, что Шаман – профессиональный артист, поэтому его шансы выиграть «велики».
При этом он подчеркнул, что нужно будет смотреть, кто составит ему конкуренцию, так как в конкурсах исход часто бывает неожиданным.
Ранее стало известно, что Белоруссию на музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» представит лауреат международных вокальных смотров Анастасия Кравченко, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru