Борис Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО

По его мнению, статья 6 Североатлантического договора позволяет стране стать членом альянса, даже если гарантия безопасности распространяется не на все их международно признанные территории.

«Тогда мы могли бы распространить гарантию безопасности по статье 5 на всю территорию Украины, контролируемую Киевом в настоящее время», - написал политик.

Джонсон добавил, что Западу следует разрешить украинцам использовать оружие, которое у них уже есть.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что членство Украины в НАТО неизбежно, сообщает RT.

