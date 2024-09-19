Борис Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО

Украину следует немедленно принять в НАТО. Об этом в статье для журнала Spectator заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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По его мнению, статья 6 Североатлантического договора позволяет стране стать членом альянса, даже если гарантия безопасности распространяется не на все их международно признанные территории.

«Тогда мы могли бы распространить гарантию безопасности по статье 5 на всю территорию Украины, контролируемую Киевом в настоящее время», - написал политик.

Джонсон добавил, что Западу следует разрешить украинцам использовать оружие, которое у них уже есть.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что членство Украины в НАТО неизбежно, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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