Борис Джонсон признался в любви к России в своих мемуарах

Любовь к России у Джонсона, по его словам, началась с чтения романов Федора Достоевского. В подростковом возрасте Джонсон впервые посетил Россию в рамках школьной поездки. Тогда будущий премьер посетил Москву, Ленинград и прибалтийские республики.



«Мы сидели, напиваясь водкой, и горланили «Эй, ухнем» и «Калинку» до тех пор, пока соседи не начинали барабанить в стены гостиницы», - вспоминает он.

По словам Джонсона, ему запомнилось мороженое, которое было странным, но вкусным. Экс-премьер Великобритании отмечает, что любил русскую культуру, живопись и литературу, любил русский язык.

Ранее в мемуарах Джонсон рассказал, что королева Великобритании Елизавета II, которая умерла в 2022 году в возрасте 96 лет, в конце жизни страдала от рака костей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

