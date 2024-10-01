Джонсон рассказал в мемуарах, что у Елизаветы II был рак костей
Королева Великобритании Елизавета II, которая умерла в 2022 году в возрасте 96 лет, в конце жизни страдала от рака костей, рассказал бывший премьер-министр страны Борис Джонсон в мемуарах Unleashed («Развязанный»). Фрагменты из книги опубликовала газета The Daily Mail.
По словам политика, он знал о заболевании королевы «в течение года или даже больше».
«Ее врачи беспокоились, что ее состояние может резко ухудшиться в любой момент. Она казалась бледной и более сгорбленной. На руках и запястьях... были темные синяки, вероятно от капельниц или инъекций», — поделился Джонсон.
При этом бывший премьер указал, что Елизавета II продемонстрировала острый ум даже во время принятия отставки главы правительства за два дня до своей смерти.
Британская королева скончалась 8 сентября 2022-го в замке Балморал в Шотландии. В свидетельстве о смерти указано, что монарх умерла из-за «преклонного возраста», пишет 360.ru. Елизавета II правила дольше всех в истории Британии — 70 лет 7 месяцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru