Джонсон рассказал в мемуарах, что у Елизаветы II был рак костей

Королева Великобритании Елизавета II, которая умерла в 2022 году в возрасте 96 лет, в конце жизни страдала от рака костей, рассказал бывший премьер-министр страны Борис Джонсон в мемуарах Unleashed («Развязанный»). Фрагменты из книги опубликовала газета The Daily Mail.

По словам политика, он знал о заболевании королевы «в течение года или даже больше».

«Ее врачи беспокоились, что ее состояние может резко ухудшиться в любой момент. Она казалась бледной и более сгорбленной. На руках и запястьях... были темные синяки, вероятно от капельниц или инъекций», — поделился Джонсон.

При этом бывший премьер указал, что Елизавета II продемонстрировала острый ум даже во время принятия отставки главы правительства за два дня до своей смерти.

Британская королева скончалась 8 сентября 2022-го в замке Балморал в Шотландии. В свидетельстве о смерти указано, что монарх умерла из-за «преклонного возраста», пишет 360.ru. Елизавета II правила дольше всех в истории Британии — 70 лет 7 месяцев.

