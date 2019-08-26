Борис Джонсон отказался платить за выход из Brexit
Британский премьер Борис Джонсон заявил на саммите G7, что Лондон не будет платить отступные в размере $48 млрд за выход страны из ЕС. Он уточнил, что намерен заметно сократить размер выплаты, которую должна будет возместить страна. Сумма, о которой идет речь, по некоторым данным, снизится с 50 до 11 миллиардов долларов, сообщает «Свободная пресса».
Таким способом Джонсон планирует показать, что недоволен политикой Европейского союза в отношении Великобритании и препятствиями, которые чинит ЕС в связи с Brexit. По словам британского премьера, выплачивать «отступные» не имеет смысла, поскольку Евросоюз не подписывает с Великобританией удовлетворяющее ее соглашение.
Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается потратить 100 миллионов фунтов на рекламную кампанию в рамках подготовки к жесткому Брекситу. Что Джонсон пытается добиться дорогостоящей рекламной кампанией в эфире НСН рассказала заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина.
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