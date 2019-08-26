Борис Джонсон отказался платить за выход из Brexit

Таким способом Джонсон планирует показать, что недоволен политикой Европейского союза в отношении Великобритании и препятствиями, которые чинит ЕС в связи с Brexit. По словам британского премьера, выплачивать «отступные» не имеет смысла, поскольку Евросоюз не подписывает с Великобританией удовлетворяющее ее соглашение.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается потратить 100 миллионов фунтов на рекламную кампанию в рамках подготовки к жесткому Брекситу. Что Джонсон пытается добиться дорогостоящей рекламной кампанией в эфире НСН рассказала заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина.

