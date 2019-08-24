В России рассказали, чего ждать Великобритании от нового посла

Эксперт также обратил внимание на внешнеполитический контекст, в соответствии с которым может измениться дипломатическая стратегия России в Великобритании.

«Как известно, многие процессы, транслируемые на европейский континент, в том числе на Россию, идут из Великобритании. Не секрет, что в известном послевоенном проекте «Five Eyes» спецслужб пяти англосаксонских государств за контролем над российскими ресурсами и пространством отвечала Великобритания. Поэтому роль посла в туманном Альбионе будет важна. Надо учитывать и выход США из ДРСМД и усложнение международных процессов, связанных с испытаниями новых американских ракет. Надеюсь, новый посол с учетом его знаний будет наиболее эффективен для России в британском регионе», - отметил эксперт.

Ранее Иван Сурма в эфире НСН пояснил, почему считает провалом дипотношений между Россией и Белоруссией отзыв российского посла Михаила Бабича.