В России рассказали, чего ждать Великобритании от нового посла

Представитель Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в интервью НСН рассказал, как новый посол РФ может повлиять на российско-британские отношения.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко зaвершил свою дипломaтическую миссию. Об этом сообщaет РИA «Новости» со ссылкой нa зaявление диппредстaвительствa.

Кaк отмечaется, что Яковенко тaкже предстaвлял Россию в Северной Ирлaндии. После зaвершения миссии дипломaт нaмерен вернуться нa родину.

В посольстве тaкже сообщили, что временным поверенным в делaх диппредстaвительствa нaзнaчен советник-послaнник Ивaн Володин, пишет Газета.ру. По данным издания «КоммерсантЪ», Володина сменит глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин.

Его назначение с высокой долей вероятности подтвердил представитель Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в интервью НСН.

«Келин знает ситуацию в ЕС, а также с тем проектом, который запускала Тереза Мэй, – Brexit, а также с проектом «Северного потока»-2, на реализацию которого сильно влияние англосаксонских стран, хотя сейчас оно и ослабевает. Хорошо ориентируясь в ситуации на европейской площадке, думаю, что он будет использовать эти знания наиболее эффективно и продуктивно для Российской Федерации. У него достаточно хороший бэкграунд и опыт взаимодействия на европейской арене», - отметил дипломат.

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Эксперт также обратил внимание на внешнеполитический контекст, в соответствии с которым может измениться дипломатическая стратегия России в Великобритании.

«Как известно, многие процессы, транслируемые на европейский континент, в том числе на Россию, идут из Великобритании. Не секрет, что в известном послевоенном проекте «Five Eyes» спецслужб пяти англосаксонских государств за контролем над российскими ресурсами и пространством отвечала Великобритания. Поэтому роль посла в туманном Альбионе будет важна. Надо учитывать и выход США из ДРСМД и усложнение международных процессов, связанных с испытаниями новых американских ракет. Надеюсь, новый посол с учетом его знаний будет наиболее эффективен для России в британском регионе», - отметил эксперт.

Ранее Иван Сурма в эфире НСН пояснил, почему считает провалом дипотношений между Россией и Белоруссией отзыв российского посла Михаила Бабича.

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