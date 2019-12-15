В Польше передумали делать из России врага
Руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что его страна против обострения отношений между Европой и Польшей. В Варшаве осознают, что Москва в образе врага создаст негативные последствия для самой Польши, пишет Reuters.
«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», — заявил Щерский.
Он отметил, что в Польше скептически относятся к призывам президента Франции Эммануэля Макрона к соседним государствам наладить отношения с Россией из-за того, что Варшава не видит в этом процессе широких возможностей, сообщают Известия.
При этом в сентябре глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский объяснил увеличение американского контингента военных на территории страны изменением геополитической ситуации и политикой России, отмечает RT.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН оценил перспективу «нового начала» отношений между Россией и Евросоюзом в ближайшем будущем, а также соседских отношений Варшавы и Москвы.
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