В Польше передумали делать из России врага

Руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что его страна против обострения отношений между Европой и Польшей. В Варшаве осознают, что Москва в образе врага создаст негативные последствия для самой Польши, пишет Reuters.

«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», — заявил Щерский.

Он отметил, что в Польше скептически относятся к призывам президента Франции Эммануэля Макрона к соседним государствам наладить отношения с Россией из-за того, что Варшава не видит в этом процессе широких возможностей, сообщают Известия.

При этом в сентябре глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский объяснил увеличение американского контингента военных на территории страны изменением геополитической ситуации и политикой России, отмечает RT.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН оценил перспективу «нового начала» отношений между Россией и Евросоюзом в ближайшем будущем, а также соседских отношений Варшавы и Москвы.

