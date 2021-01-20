Миронов рулит, Прилепин тащит. В «Справедливой России» объяснили новую коалицию

«Справедливая Россия» отстраивалась как партия левопатриотических сил, объединяющая разные тенденции. Лидер партии неоднократно высказывался за идею союза, в том числе с Прилепиным. Что касается партии "Патриотов", то мы удачно вместе работаем в регионах. У "Патриотов" достаточно разветвленная структура, порядка 500 местных депутатов. Это существенно больше, чем, к примеру, у «Яблока». В сентябре «Справедливая Россия» получила 8% голосов. Естественно, мы рассчитываем на расширение, и безусловно, партия должна занимать не четвертое место. Именно поэтому сейчас принимается решение о формировании некого объединенного подхода. Будет справедливо, если детали озвучит лидер партии Сергей Миронов», - отметил он.



Вскоре Миронов заявил ТАСС, что после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» у новой фракции будет длинное и короткое название. По словам политика, новый политический союз, «с большой долей вероятности», будет называться «Справедливая Россия - за правду». Миронов отметил, что объединение происходит на базе «Справедливой России» и у новой партии будет один председатель. Он выразил надежду, что будет поддержана его кандидатура.