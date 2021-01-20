Миронов рулит, Прилепин тащит. В «Справедливой России» объяснили новую коалицию
Депутат Госдумы из фракции «Справедливая Россия» рассказал в эфире НСН, зачем партия решила объединиться с движением Прилепина и «Патриотами России».
Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» намерены объединиться, сообщил первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов. По его словам, соглашение может быть подписано до конца недели.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН рассказал, что партии решили создать союз для укрепления позиций на выборах в Госдуму.
«Справедливая Россия» отстраивалась как партия левопатриотических сил, объединяющая разные тенденции. Лидер партии неоднократно высказывался за идею союза, в том числе с Прилепиным. Что касается партии "Патриотов", то мы удачно вместе работаем в регионах. У "Патриотов" достаточно разветвленная структура, порядка 500 местных депутатов. Это существенно больше, чем, к примеру, у «Яблока». В сентябре «Справедливая Россия» получила 8% голосов. Естественно, мы рассчитываем на расширение, и безусловно, партия должна занимать не четвертое место. Именно поэтому сейчас принимается решение о формировании некого объединенного подхода. Будет справедливо, если детали озвучит лидер партии Сергей Миронов», - отметил он.
Вскоре Миронов заявил ТАСС, что после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» у новой фракции будет длинное и короткое название. По словам политика, новый политический союз, «с большой долей вероятности», будет называться «Справедливая Россия - за правду». Миронов отметил, что объединение происходит на базе «Справедливой России» и у новой партии будет один председатель. Он выразил надежду, что будет поддержана его кандидатура.
Политик также добавил, что объединение происходит в преддверии выборов в Госдуму и не исключил, что после них могут произойти более крупные слияния. Кроме того, Миронов призвал КПРФ и ЛДПР присоединиться к борьбе против «политического монополизма» «Единой России».
О возможном объединении партий стало известно в конце 2020 года. Миронов неоднократно заявлял, что ведёт переговоры с разными партиями.
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