«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России»

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» намерены объединиться перед предстоящими парламентскими выборами. Такое соглашение может быть подписано до конца недели, сообщил ТАСС первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов.

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По его словам, эта информация соответствует действительности, а цель объединения - создание «левопатриотической» партии.

Емельянов уточнил, что в четверг состоится президиум партии, на котором будут одобрены принципы объединения, само подписание может состояться до конца недели.

Об объединении трех партий говорилось с конца прошлого года, глава справедливороссов Сергей Миронов подтверждал URA.RU, что ведет переговоры с несколькими партиями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПартииСправедливая Россия
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