«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России»

По его словам, эта информация соответствует действительности, а цель объединения - создание «левопатриотической» партии.

Емельянов уточнил, что в четверг состоится президиум партии, на котором будут одобрены принципы объединения, само подписание может состояться до конца недели.

Об объединении трех партий говорилось с конца прошлого года, глава справедливороссов Сергей Миронов подтверждал URA.RU, что ведет переговоры с несколькими партиями.

