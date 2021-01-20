«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России»
Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» намерены объединиться перед предстоящими парламентскими выборами. Такое соглашение может быть подписано до конца недели, сообщил ТАСС первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов.
По его словам, эта информация соответствует действительности, а цель объединения - создание «левопатриотической» партии.
Емельянов уточнил, что в четверг состоится президиум партии, на котором будут одобрены принципы объединения, само подписание может состояться до конца недели.
Об объединении трех партий говорилось с конца прошлого года, глава справедливороссов Сергей Миронов подтверждал URA.RU, что ведет переговоры с несколькими партиями.
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