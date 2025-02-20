Большинство американцев выступают против действий Илона Маска
Большинство американцев - 58% - опасаются, что действия главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска могут негативно сказаться на программах соцобеспечения, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos и агентством Рейтер.
Респонденты опасаются задержек выплат пенсий по программам социального обеспечения, а также студенческой помощи.
Против рабочей группы Маска, занимающейся сокращением государственных расходов, не поддерживают 53%, еще 42% - выступают с одобрением.
Помимо этого, 71% опрошенных полагают, что наиболее богатые американцы оказывают слишком большое влияние на Белый дом, а 69% респондентов заявили, что богачи зарабатывают на связях с ним.
Опрос проводился 13-18 февраля, в нем приняли участие больше 4 тысяч человек.
Ранее в нескольких городах США прошли протесты против американского президента Дональда Трампа и Илона Маска.
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