В США прошли протесты против Трампа и Маска

Протесты против американского президента Дональда Трампа и назначенного им главы ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илона Маска прошли в нескольких городах США.

Трамп заявил, что пресса хочет рассорить его с Маском

Как сообщает агентство Associated Press, протестные акции прошли 17 февраля. В этот день в США отмечали День президентов.

Отмечается, что протестующие, вышедшие на улицы столиц штатов и крупных городов, в том числе Вашингтона, Сиэтла, Бостона и других, выступили против «антидемократических и незаконных действий администрации Трампа».

Ранее иски против Трампа и Маска в суд направили генеральные прокуроры из 14 штатов США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПротестыСШАИлон МаскДональд Трамп

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