В США прошли протесты против Трампа и Маска
Протесты против американского президента Дональда Трампа и назначенного им главы ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илона Маска прошли в нескольких городах США.
Как сообщает агентство Associated Press, протестные акции прошли 17 февраля. В этот день в США отмечали День президентов.
Отмечается, что протестующие, вышедшие на улицы столиц штатов и крупных городов, в том числе Вашингтона, Сиэтла, Бостона и других, выступили против «антидемократических и незаконных действий администрации Трампа».
Ранее иски против Трампа и Маска в суд направили генеральные прокуроры из 14 штатов США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru