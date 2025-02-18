В США прошли протесты против Трампа и Маска

Как сообщает агентство Associated Press, протестные акции прошли 17 февраля. В этот день в США отмечали День президентов.

Отмечается, что протестующие, вышедшие на улицы столиц штатов и крупных городов, в том числе Вашингтона, Сиэтла, Бостона и других, выступили против «антидемократических и незаконных действий администрации Трампа».

Ранее иски против Трампа и Маска в суд направили генеральные прокуроры из 14 штатов США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

