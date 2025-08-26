«Больше нечем давить»: Зачем ЕС хочет ограничить передвижение российских дипломатов
Идея ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны не найдет поддержки у большинства глав стран ЕС, заявил НСН Иван Сурма.
Евросоюз нарушит все каноны дипломатии, если ограничит свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны, однако у него нет другого выхода — у ЕС закончились инструменты дипломатического давления на Россию. Об этом НСН заявил доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России, начальник отдела Национальной ассоциации международной информационной безопасности Иван Сурма.
Европа должна ограничить свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Об этом в интервью изданию Politico заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. По его словам, ограничения могут войти в 19-й пакет санкций ЕС против России. Сурма заявил, что подобные ограничения противоречат всем канонам дипломатии.
«Вся протокольная часть определена, во-первых, рядом международных соглашений, начиная от Венской конвенции 1940-х годов, там весь этот процесс прописан, во-вторых, есть межгосударственные соглашения. Иногда в рамках Шенгена и вообще Евросоюза могут быть ограничены конкретные страны и вноситься какие-то элементы в национальные документы. Например, в США могут вводиться ограничения на передвижения дипломатов по территории страны на те или иные расстояния. Наверное, такую же модель хочет применить и Евросоюз. У ЕС больше нет инструментов дипломатического давления на Россию, они и так значительно сократили численный состав наших посольств, многие вопросы приходится решать меньшим составом. Это отражается на задержках рассмотрения виз, паспортов. Конечно, подобные шаги не способствуют развитию международных отношений, для этого, согласно дипломатическому протоколу, должны быть приняты двусторонние соглашения. Но мы видим, что Евросоюз ведет себя вопреки всем канонам дипломатии, придумывая дополнительные санкции», — сказал Сурма.
Собеседник НСН пояснил, в каких случаях может помешать ограничение свободы передвижения.
«Бывает, что дипломату нужно выехать, например, к человеку с ограниченными возможностями здоровья, чтобы помочь решить проблемы с визой или с паспортом. Сейчас российские посольства вынуждены отказывать в такой помощи, и этих людей могут депортировать из страны», — отметил он.
В заключение Сурма отметил, что идея главы МИД Чехии не найдет понимания среди многих лидеров государств, входящих в ЕС.
«Даже внутри Евросоюза многие лидеры стран задумываются над тем, насколько правомочны такие сюжеты. Их поддержат далеко не все, но, повторюсь, у Евросоюза нет других элементов, которые он мог бы использовать в очередном санкционном давлении на Россию», — подытожил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены провести встречу и обсудить очередной пакет санкций в отношении России 30 августа.
