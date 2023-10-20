Большая пресс-конференция Путина пройдет в этом году
20 октября 202313:44
Президент РФ Владимир Путин в этом году проведет большую пресс-конференцию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что Кремль будет информировать о сроках проведения пресс-конференции.
Большая итоговая пресс-конференция российского лидера традиционно проходит в декабре. Формат ее проведения изменили в 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции, когда большинство журналистов общались с главой государства в режиме видеосвязи, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru