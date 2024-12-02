Сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила 320 боевиков за сутки
Армия Сирии при содействии ВКС России уничтожила как минимум 320 боевиков за сутки, сообщает РИА Новости.
Были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления. Также ликвидировано 63 единицы автомобильной и бронированной техники.
Ранее стало известно, что в Сирии террористы продолжили новое противостояние с правительственными войсками. Уже известно о захвате радикалами нескольких единиц действующего оружия и занятии боевиками новых территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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