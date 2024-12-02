Сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила 320 боевиков за сутки

Были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления. Также ликвидировано 63 единицы автомобильной и бронированной техники.

Ранее стало известно, что в Сирии террористы продолжили новое противостояние с правительственными войсками. Уже известно о захвате радикалами нескольких единиц действующего оружия и занятии боевиками новых территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

