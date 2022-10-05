Болгария вывела из-под санкций поставщиков топлива из РФ

Техническое правительство Болгарии вывело из-под санкций поставщиков автомобильного топлива из России, сообщает пресс-служба болгарского кабмина.

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В сообщении говорится, что решение было принято в связи с напряжённой ситуации с горючим и необходимостью обеспечения автомобильным топливом нормальной работы госорганов и других структур. Исключение будет действовать до 31 декабря 2024 года.

«Разрешается заключение новых государственных контрактов и рамочных соглашений с поставщиками автомобильного топлива из России после 10 октября 2022 года», - уточнили в кабмине Болгарии.

Ранее министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил телеканалу БНТ, что власти страны ведут переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТопливоСанкции Против РоссииБолгария
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