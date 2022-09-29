Болгария не будет поставлять Киеву тяжелое вооружение

Болгария не будет снабжать Украину тяжелым вооружением. Об этом 29 сентября сообщила радиостанция BNR со ссылкой на министра обороны Болгарии Димитра Стоянова.

Стоянов заявил, что парламент Болгарии постановил предоставить военно-техническую помощь Киеву, однако отказал украинскому послу Виталию Москаленко в поставках оружия.

Ранее власти Украины попросили западных партнеров об экстренных поставках современных танков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

