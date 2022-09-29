Болгария не будет поставлять Киеву тяжелое вооружение
29 сентября 202217:12
Болгария не будет снабжать Украину тяжелым вооружением. Об этом 29 сентября сообщила радиостанция BNR со ссылкой на министра обороны Болгарии Димитра Стоянова.
Стоянов заявил, что парламент Болгарии постановил предоставить военно-техническую помощь Киеву, однако отказал украинскому послу Виталию Москаленко в поставках оружия.
Ранее власти Украины попросили западных партнеров об экстренных поставках современных танков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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29 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru