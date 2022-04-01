Болгария высылает из страны первого секретаря посольства России

Советник-посланник российского посольства в Софии Филипп Воскресенский сообщил в пятницу, что власти Болгарии высылают из страны первого секретаря посольства России, передаёт ТАСС

«В пятницу вечером был вызван в МИД Болгарии, где получил ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря нашего дипломатического представительства, который, по заявлениям болгарской стороны, якобы занимался деятельностью, несовместимой со своим дипломатическим статусом», - рассказал он.

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При этом Вознесенский подчеркнул, что руководство республики не предоставило каких-либо доказательств. Теперь российский дипломат обязан покинуть Болгарию в течении 72 часов.

Ранее болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.

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ФОТО: pixabay.com
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