Болгария высылает из страны первого секретаря посольства России
Советник-посланник российского посольства в Софии Филипп Воскресенский сообщил в пятницу, что власти Болгарии высылают из страны первого секретаря посольства России, передаёт ТАСС
«В пятницу вечером был вызван в МИД Болгарии, где получил ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря нашего дипломатического представительства, который, по заявлениям болгарской стороны, якобы занимался деятельностью, несовместимой со своим дипломатическим статусом», - рассказал он.
При этом Вознесенский подчеркнул, что руководство республики не предоставило каких-либо доказательств. Теперь российский дипломат обязан покинуть Болгарию в течении 72 часов.
Ранее болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.
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