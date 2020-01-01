Болгария впервые получила российский газ через «Турецкий поток»
С 1 января начались поставки российского газа в Болгарию через трубопровод «Турецкий поток», сообщает ТАСС.
Отмечается, что таким образом изменилась схема снабжения российским газом болгарских потребителей. Ранее они получали российское топливо через Украину, уточняет Газета.ru
По словам исполнительного директора компании «Булгартрансгаз» Владимира Малинова, переговоры с российской компанией «Газпромэкспорт» о поставках топлива через «Турецкий поток» завершились в последние дни 2019 года.
Благодаря новой схеме Болгария сэкономит около 35 млн евро на оплате транзитных такс.
Напомним, газопровод «Турецкий поток» пролегает по дну Черного моря и состоит из двух нитей. Первая – для поставок населению Турции, а вторая – для транзита в Южную и Юго-Восточную Европу. Мощность каждой составит порядка 15,75 млрд кубических метров газа в год. При этом, первая нить завершена была еще в 2018 году.
Санкции против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу сразу после подписания оборонного бюджета США. Соединенные штаты потребовали от компаний, которые участвуют в строительстве газопроводов, немедленно прекратить работу.
Ранее НСН писала о возможности введения Россией зеркальных санкций в отношении США в ответ на ограничения, введенные Госдепом против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Заворотнюк виртуально обратилась к поклонникам
- Папа римский ударил женщину по руке во время новогоднего праздника
- Вандалы уничтожили фигуру мыши за 670 тысяч рублей во Владивостоке
- Определены все участники четвертьфинала МЧМ по хоккею
- Польские евреи ответили Путину на «посла-антисемита»