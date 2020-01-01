Болгария впервые получила российский газ через «Турецкий поток»

С 1 января начались поставки российского газа в Болгарию через трубопровод «Турецкий поток», сообщает ТАСС.

Отмечается, что таким образом изменилась схема снабжения российским газом болгарских потребителей. Ранее они получали российское топливо через Украину, уточняет Газета.ru

По словам исполнительного директора компании «Булгартрансгаз» Владимира Малинова, переговоры с российской компанией «Газпромэкспорт» о поставках топлива через «Турецкий поток» завершились в последние дни 2019 года.

Благодаря новой схеме Болгария сэкономит около 35 млн евро на оплате транзитных такс.

Напомним, газопровод «Турецкий поток» пролегает по дну Черного моря и состоит из двух нитей. Первая – для поставок населению Турции, а вторая – для транзита в Южную и Юго-Восточную Европу. Мощность каждой составит порядка 15,75 млрд кубических метров газа в год. При этом, первая нить завершена была еще в 2018 году.