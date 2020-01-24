Болгария собирается выслать российских дипломатов, заподозренных в шпионаже

О произошедшем в посольстве РФ в Софии осведомлены, однако никаких официальных уведомлений об этом не получали, передает РИА Новости.

На сайте прокуратуры сообщается, один из попавших под подозрение россиян, якобы собирал информацию о механизмах избирательного процесса в Болгарии, второй запрашивал секретную информацию, в частности в области энергетической безопасности Болгарии.

Ранее власти Швейцарии сообщили, что задержали двух предполагаемых российских шпионов, которые якобы покушались на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе.

