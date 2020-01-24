Болгария собирается выслать российских дипломатов, заподозренных в шпионаже
Болгария может выслать двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Об этом заявила глава болгарского МИД Екатерина Захарьева, сообщает Reuters.
Дипломат уточнила, что письма о подозрениях в шпионской деятельности получены от прокуратуры и, возможно, Болгария будет вынуждена признать этих двух россиян персонами нон грата.
Захарьева добавила, что намерена вызвать для объяснений ситуации российского посла.
О произошедшем в посольстве РФ в Софии осведомлены, однако никаких официальных уведомлений об этом не получали, передает РИА Новости.
На сайте прокуратуры сообщается, один из попавших под подозрение россиян, якобы собирал информацию о механизмах избирательного процесса в Болгарии, второй запрашивал секретную информацию, в частности в области энергетической безопасности Болгарии.
Ранее власти Швейцарии сообщили, что задержали двух предполагаемых российских шпионов, которые якобы покушались на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе.
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