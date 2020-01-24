Россиянам в США за мошенничество с банковскими картами присудили 12 лет тюрьмы
Суд в США приговорил граждан России Игоря и Дениса Грушко к 12 годам тюремного заключения за мошенничество с банковскими картами.
При обыске в квартире братьев были обнаружены десятки считывающих устройств для установки в банкоматах и скрытых камер, передает RT. У россиян также нашли листы голограмм для изготовления поддельных удостоверений личности, сотни фальшивых кредиток и тысячи номеров карт.
Суд не подверг сомнению, что братья Грушко вступили в сговор со своим знакомым, украинцем Вадимом Вознюком, похитили частную информацию сотен жителей Флориды. На доходы, приобретенные мошенническим путем, они покупали электронику. Ранее Вознюк получил 1 год и 3 месяца тюрьмы.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в многомиллиардном хакерском мошенничестве российский гражданин Александр Винник доставлен из Греции во французскую столицу и находится в больнице. Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, его обвиняют в создании нелицензионной биржи криптовалют и отмывании миллиардов долларов. В США ему грозит до 55 лет лишения свободы.
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