Россиянам в США за мошенничество с банковскими картами присудили 12 лет тюрьмы

Суд не подверг сомнению, что братья Грушко вступили в сговор со своим знакомым, украинцем Вадимом Вознюком, похитили частную информацию сотен жителей Флориды. На доходы, приобретенные мошенническим путем, они покупали электронику. Ранее Вознюк получил 1 год и 3 месяца тюрьмы.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в многомиллиардном хакерском мошенничестве российский гражданин Александр Винник доставлен из Греции во французскую столицу и находится в больнице. Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, его обвиняют в создании нелицензионной биржи криптовалют и отмывании миллиардов долларов. В США ему грозит до 55 лет лишения свободы.



