Россиянам в США за мошенничество с банковскими картами присудили 12 лет тюрьмы

24 января 202009:14

Суд в США приговорил граждан России Игоря и Дениса Грушко к 12 годам тюремного заключения за мошенничество с банковскими картами.

При обыске в квартире братьев были обнаружены десятки считывающих устройств для установки в банкоматах и скрытых камер, передает RT. У россиян также нашли листы голограмм для изготовления поддельных удостоверений личности, сотни фальшивых кредиток и тысячи номеров карт.

Заключенный в Греции россиянин Винник заявил о пытках

Суд не подверг сомнению, что братья Грушко вступили в сговор со своим знакомым, украинцем Вадимом Вознюком, похитили частную информацию сотен жителей Флориды. На доходы, приобретенные мошенническим путем, они покупали электронику. Ранее Вознюк получил 1 год и 3 месяца тюрьмы.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в многомиллиардном хакерском мошенничестве российский гражданин Александр Винник доставлен из Греции во французскую столицу и находится в больнице. Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, его обвиняют в создании нелицензионной биржи криптовалют и отмывании миллиардов долларов. В США ему грозит до 55 лет лишения свободы.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: flickr.com // Алексей М
ТЕГИ:СшаБанковские КартыМошенничество