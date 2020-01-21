Россиян задержали в Давосе по подозрению в покушении на Браудера
Власти Швейцарии сообщили, что задержали двух предполагаемых российских шпионов, которые якобы покушались на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе. Об этом сообщило издание Tages Anzeiger со ссылкой на правоохранительные органы страны, информацию также подтвердил Reuters и сам британец.
Сообщается, что граждане России числились сантехниками «Русского дома», у них не должно было быть дипломатической аккредитации. Предполагается, что с лета 2019 года она занимались подготовкой покушения.
Сам Браудер в Twitter, что предположительно это была шпионская операция России против него.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 21 по 24 января.
В декабре 2018 года Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя британского фонда Hermitage capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества. При этом правоохранительные органы Великобритании прекратили любое сотрудничество с Россией по делу Браудера. В свою очередь адвокат обвиняемого заявил, что его подзащитный не знает об уголовном деле и предъявленном обвинении, поэтому не может быть арестован. Следствие полагает, что созданное Браудером преступное сообщество нанесло России ущерб на сумму более 10 млрд рублей.
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