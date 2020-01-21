Россиян задержали в Давосе по подозрению в покушении на Браудера

21 января 202015:10

Власти Швейцарии сообщили, что задержали двух предполагаемых российских шпионов, которые якобы покушались на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе. Об этом сообщило издание Tages Anzeiger со ссылкой на правоохранительные органы страны, информацию также подтвердил Reuters и сам британец.

Сообщается, что граждане России числились сантехниками «Русского дома», у них не должно было быть дипломатической аккредитации. Предполагается, что с лета 2019 года она занимались подготовкой покушения.

Хакеры рассказали об участии Браудера в антироссийском проекте Британии

Сам Браудер в Twitter, что предположительно это была шпионская операция России против него.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 21 по 24 января.

В декабре 2018 года Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя британского фонда Hermitage capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества. При этом правоохранительные органы Великобритании прекратили любое сотрудничество с Россией по делу Браудера. В свою очередь адвокат обвиняемого заявил, что его подзащитный не знает об уголовном деле и предъявленном обвинении, поэтому не может быть арестован. Следствие полагает, что созданное Браудером преступное сообщество нанесло России ущерб на сумму более 10 млрд рублей.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:Всемирный Экономический Форум В ДавосеШпионы