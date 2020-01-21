Россиян задержали в Давосе по подозрению в покушении на Браудера

Власти Швейцарии сообщили, что задержали двух предполагаемых российских шпионов, которые якобы покушались на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе. Об этом сообщило издание Tages Anzeiger со ссылкой на правоохранительные органы страны, информацию также подтвердил Reuters и сам британец.

Сообщается, что граждане России числились сантехниками «Русского дома», у них не должно было быть дипломатической аккредитации. Предполагается, что с лета 2019 года она занимались подготовкой покушения.