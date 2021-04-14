Болгария объявила о выводе войск из Афганистана

Власти Болгарии объявили о выводе военных страны из Афганистана. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, передает ТАСС.

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Отмечается, что решение было принято после заявления США и союзников НАТО о планах вывести войска из Афганистана.

По словам Борисова, выход войск планируется после проведения внеочередного заседания правительства, которое должно состоятся в скором времени. По данным агентства, сегодня в Афганистане присутствуют 120 военных Болгарии, которые охраняют внешний периметр военных баз.

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ТЕГИ:АфганистанБолгария
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