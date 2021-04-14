Болгария объявила о выводе войск из Афганистана

Отмечается, что решение было принято после заявления США и союзников НАТО о планах вывести войска из Афганистана.

По словам Борисова, выход войск планируется после проведения внеочередного заседания правительства, которое должно состоятся в скором времени. По данным агентства, сегодня в Афганистане присутствуют 120 военных Болгарии, которые охраняют внешний периметр военных баз.

