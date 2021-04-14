Байден предоставил подробный план вывода войск из Афганистана

Теракт 11 сентября 2001 года не может служить поводом для США сохранять присутствие своего военного контингента на территории Афганистана более 20 лет. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Associated Press.

По его словам, США не могут вливать ресурсы в бесконечный военный конфликт и ожидать его разрешения без дополнительных мер. Вывод американских войск планируется завершить к 11 сентября – годовщине теракта в Нью-Йорке, который стал для США поводом наступления на Афганистан.

Он добавил, что стал четвертым президентом, на срок правления которого приходится присутствие войск США в Афганистане. «Я не переведу эту ответственность на пятый срок [другого президента]. Пришло время положить конец самой длинной войне в США», – сообщил Байден.