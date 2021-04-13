Разведка США назвала низкой вероятность конфликта с Россией
Разведка США пришла к выводу, что Россия не намерена участвовать в прямом вооруженном конфликте с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад разведсообщества США по оценке глобальных угроз.
По данным разведки, Москва планирует "прагматическое сотрудничество" с США, однако намерена выстраивать его на "собственных условиях". При этом в США уверены, что Россия заинтересована в ослаблении Вашингтона и НАТО. Кроме того, в докладе отметили стремление России к лидирующим позициям в современном "многополярном мировом порядке".
Авторы сообщения подчеркнули, что Россия подбирает арсенал нестратегического оружия. В США высоко оценили боевой потенциал РФ. По мнению авторов доклада, Россия надеется сдерживать противников и противодействовать ВС США и их партнеров.
Также разведсообщество США оценило Россию как крупнейшую угрозу США "в киберпространстве и космосе". Разведка США считает РФ основным противником в области оружия массового поражения. Агентство URA.RU передает, что в Донбассе заметили военных армии Польши. Техника НАТО прибывает в район Северодонецка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 173 / сут.
Умерли
104 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 611 / сут.
- «Локомотив» прокомментировал инцидент со своим вратарем Гилерме
- Разведка США назвала низкой вероятность конфликта с Россией
- МИД РФ обеспокоен планами Японии сбросить воду с АЭС «Фукусима»
- На трассе «Каспий» произошла авария с четырьмя грузовиками
- Усиление контингента США в Германии назвали неверным сигналом Киеву
- Легкомоторный самолет разбился под Саратовом
- Канада заявила о первом случае тромбоза после вакцинации AstraZeneca в стране
- Темпы вакцинации в Петербурге планируют увеличить в два раза
- Иран повысит чистоту обогащения урана после аварии на ядерном полигоне
- Путин и Байден обсудили возможность личной встречи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru