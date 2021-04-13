Разведка США назвала низкой вероятность конфликта с Россией

По данным разведки, Москва планирует "прагматическое сотрудничество" с США, однако намерена выстраивать его на "собственных условиях". При этом в США уверены, что Россия заинтересована в ослаблении Вашингтона и НАТО. Кроме того, в докладе отметили стремление России к лидирующим позициям в современном "многополярном мировом порядке".

Авторы сообщения подчеркнули, что Россия подбирает арсенал нестратегического оружия. В США высоко оценили боевой потенциал РФ. По мнению авторов доклада, Россия надеется сдерживать противников и противодействовать ВС США и их партнеров.

Также разведсообщество США оценило Россию как крупнейшую угрозу США "в киберпространстве и космосе". Разведка США считает РФ основным противником в области оружия массового поражения. Агентство URA.RU передает, что в Донбассе заметили военных армии Польши. Техника НАТО прибывает в район Северодонецка.

