Болгария намерена отозвать своего посла из Москвы для консультаций
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что болгарского посла планируется отозвать из Москвы для консультаций, сообщает ТАСС.
«Все дипломаты знают, что это означает», - подчеркнул он.
Премьер добавил, когда страна вызывает своего посла для консультаций, другая сторона должна поступить таким же образом.
Ранее МИД Болгарии объявил персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщает RT. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова допустила, что Москва ответит «соответствующим образом».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- Кабмин направит 7,5 млрд рублей на компенсации за детский отдых
- Посол Перу заявил о расширении экспорта фруктов в Россию
- Мишустин подписал документ об освобождении IT-компаний от проверок на три года
- Болгария намерена отозвать своего посла из Москвы для консультаций
- Роднянский: В 2022 году «Кинотавра» не будет
- Песков объяснил, куда пропал Шойгу
- Песков отметил важность контактов между Минобороны РФ и Пентагоном
- В Росрыболовстве предложили регулировать цены на рыбу
- «Внимательно наблюдаем»: В Кремле отреагировали на ракетный пуск КНДР
- Песков ответил на вопрос о реакции Путина на увольнение Чубайса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru