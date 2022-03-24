Болгария намерена отозвать своего посла из Москвы для консультаций

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что болгарского посла планируется отозвать из Москвы для консультаций, сообщает ТАСС.

СМИ: Польша вышлет около 40 дипломатов России «за шпионаж»

«Все дипломаты знают, что это означает», - подчеркнул он.

Премьер добавил, когда страна вызывает своего посла для консультаций, другая сторона должна поступить таким же образом.

Ранее МИД Болгарии объявил персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщает RT. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова допустила, что Москва ответит «соответствующим образом».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияПосолБолгария
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры