Более 50 российских дипломатов покинули Чехию

Чехию покинули 54 сотрудника посольства России – они попали под сокращение, заявил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин.

В Чешском посольстве в Москве сократили 71 работника

«Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства РФ в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии», — цитирует его ТАСС.

По словам пресс-секретаря, российские сотрудники посольства вылетели из Праги в Москву спецбортом летного отряда «Россия», пишет Газета.ru.

Напомним, 14 мая кабмин России утвердил перечень недружественных стран, в состав которого вошли Чехия и США.

Ранее посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька признался, что не знает и не понимает, как будут работать посольства и генеральные консульства страны в России после того, как Москва обнародовала список недружественных государств. Об этом дипломат рассказал Чешскому радио 15 мая.

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