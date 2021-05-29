Более 50 российских дипломатов покинули Чехию

«Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства РФ в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии», — цитирует его ТАСС.

По словам пресс-секретаря, российские сотрудники посольства вылетели из Праги в Москву спецбортом летного отряда «Россия», пишет Газета.ru.

Напомним, 14 мая кабмин России утвердил перечень недружественных стран, в состав которого вошли Чехия и США.

Ранее посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька признался, что не знает и не понимает, как будут работать посольства и генеральные консульства страны в России после того, как Москва обнародовала список недружественных государств. Об этом дипломат рассказал Чешскому радио 15 мая.

