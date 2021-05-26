В Чешском посольстве в Москве сократили 71 работника

Посольство Чехии в Москве уволило 71 принятого на месте работника, пишут «Известия» со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства республики Эву Давидову.

В Чехии требуют от России правил работы посольства в Москве

Это сделано в целях сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с Москвой. Кроме того, до конца месяца планируется еще сократить восемь человек.

Таким образом, общее число уволенных увеличится до 79 человек. Количество оставшихся местных работников в соответствии с решением российской стороны составит 19 человек.

Ранее посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька признался, что не знает и не понимает, как будут работать посольства и генеральные консульства страны в России после того, как Москва обнародовала список недружественных государств. Об этом дипломат рассказал Чешскому радио 15 мая.

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ТЕГИ:ДипломатияПосольствоЧехия
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