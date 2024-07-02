Байден заявил, что приговор против Трампа маловероятен

По его словам, общественность имеет право знать ответ на вопрос о том, что произошло 6 января 2021 года, однако «из-за сегодняшнего решения это крайне маловероятно», — сказал президент.

Ранее стало известно, что Верховный суд США рассмотрел иск бывшего президента страны Дональда Трампа по вопросу об иммунитете от уголовного преследования по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года. Юристы политика утверждают, что он не может нести ответственность за вменяемые прокуратурой преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

