Более 100 жителей Донбасса прибыли в Тверскую область
Более 100 человек, эвакуированных из Донбасса, прибыли в Тверскую область. Такие данные сообщил губернатор региона Игорь Руденя, передает ТАСС.
По словам Руденя, в область прибыл 131 человек, среди которых в основном женщины и дети. Он отметил, что большинство беженцев разместились у своих родственников. Глава региона отметил, что власти помогают эвакуированным в устройстве детей в сады и школы.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Накануне Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+93 026 / сут.
Умерли
354 тыс.+781 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+171 тыс. / сут.
- Макрон будет баллотироваться на второй срок
- Более 100 жителей Донбасса прибыли в Тверскую область
- Варшава и Гданьск расторгли соглашения с городами-побратимами РФ
- Ростуризм: 20 тысяч российских туристов испытывают трудности с возвращением на родину
- Путин почтил память погибших в операции на Украине
- Администрация США не согласна с призывами закрыть посольство РФ в Вашингтоне
- Полиция задерживает участников несогласованной акции в Петербурге
- Зеленский указал на нерешительность мирового сообщества
- Украинская делегация анонсировала третий раунд переговоров с РФ
- Путин: членам семей погибших на Украине выплатят более 7 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru