Более 100 жителей Донбасса прибыли в Тверскую область

По словам Руденя, в область прибыл 131 человек, среди которых в основном женщины и дети. Он отметил, что большинство беженцев разместились у своих родственников. Глава региона отметил, что власти помогают эвакуированным в устройстве детей в сады и школы.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Накануне Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.

