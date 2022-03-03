Более 100 жителей Донбасса прибыли в Тверскую область

Более 100 человек, эвакуированных из Донбасса, прибыли в Тверскую область. Такие данные сообщил губернатор региона Игорь Руденя, передает ТАСС.

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По словам Руденя, в область прибыл 131 человек, среди которых в основном женщины и дети. Он отметил, что большинство беженцев разместились у своих родственников. Глава региона отметил, что власти помогают эвакуированным в устройстве детей в сады и школы.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Накануне Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Тверская ОбластьДонбасс
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