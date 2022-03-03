Зеленский указал на нерешительность мирового сообщества

Таким образом Зеленский ответил на вопрос американского журналиста, не опоздал ли Байден с помощью Украине. Президент отметил хороший контакт с американским лидером, но выразил сожаление, что такой разговор начался уже после начала военных действий.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Накануне Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.

