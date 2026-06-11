Песков назвал ситуацию в банковском секторе стабильной и контролируемой
Ситуация в банковском секторе России стабильная и контролируемая. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как напомнил представитель Кремля, российский лидер Владимир Путин на совещании с правительством говорил, что, несмотря на определенные трудности и тенденции, которые связаны с инвестиционной сдержанностью и торможением, ситуация «абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая».
«То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора», - подчеркнул Песков.
Кроме того, он указал, что Банк России внимательно следит за происходящим и принимает меры по поддержанию стабильности в банковском секторе.
Ранее бывший замминистра финансов, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин в беседе с НСН спрогнозировал, что за следующие пять лет банковский сектор сильно поменяется, однако классические банки не исчезнут.
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