В Финляндии не исключили вступление в НАТО отдельно от Швеции

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил об идее рассмотреть заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО по отдельности, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Anadolu.

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По словам главы дипломатии, в Финляндии допускают возможность раздельного рассмотрения заявок двух северных стран на вступление в Североатлантический альянс.

«Но все же, по моему мнению, региональную безопасность без Швеции представить трудно», – заявил министр.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия примет военно-технические меры на границе в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, Финляндия «ретиво и с наслаждением рвется в НАТО», говоря о том, что это будет гарантировать ее безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОШвецияФинляндия
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