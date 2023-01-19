В Финляндии не исключили вступление в НАТО отдельно от Швеции

По словам главы дипломатии, в Финляндии допускают возможность раздельного рассмотрения заявок двух северных стран на вступление в Североатлантический альянс.

«Но все же, по моему мнению, региональную безопасность без Швеции представить трудно», – заявил министр.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия примет военно-технические меры на границе в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, Финляндия «ретиво и с наслаждением рвется в НАТО», говоря о том, что это будет гарантировать ее безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

