В Финляндии не исключили вступление в НАТО отдельно от Швеции
Глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил об идее рассмотреть заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО по отдельности, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Anadolu.
По словам главы дипломатии, в Финляндии допускают возможность раздельного рассмотрения заявок двух северных стран на вступление в Североатлантический альянс.
«Но все же, по моему мнению, региональную безопасность без Швеции представить трудно», – заявил министр.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия примет военно-технические меры на границе в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, Финляндия «ретиво и с наслаждением рвется в НАТО», говоря о том, что это будет гарантировать ее безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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