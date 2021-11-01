Уступаем в Сирии по всем фронтам: Позицию Москвы по Турции раскритиковали
Турция нарушает российские интересы не только в Сирии, напомнил директор Центра изучения стран Ближнего Востока Семен Багдасаров.
Турция планирует окончательно аннексировать северо-восток Сирии, заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее СМИ сообщили, что вооружённые силы Турции уже во вторник, 2 ноября могут начать военную операцию против арабо-курдских формирований «Сирийские демократические силы» на севере Сирии.
«Турция сейчас заявляет о разгроме курдских террористических группировок, имея в виду курдскую рабочую партию, (РПК). На самом деле ситуация предельно откровенна: они хотят взять север-восток Сирии, там месторождения нефти, кроме того, это долина реки Евфрат, вода, и так далее. По сути, это аннексирование этой территории в пользу Турции. Сложно сказать, насколько эта операция согласована с Россией, мы заигрываем с турками, несмотря на то, что они постоянно показывают, кто есть кто. Последнее событие с турецким беспилотником Bayraktar, который был применен силами ВСУ на Донбассе – это вишенка на торте. Есть масса других моментов, в том числе перетаскивание границы из нейтральной зоны по Черному морю ближе к нашему побережью недалеко от Сочи», - заявил политолог.
По словам Багдасарова, Россия шаг за шагом сдает свои позиции в Сирии.
«В Сирии они вообще проводят против нас целый ряд мероприятий силами протурецких формирований. Мы уступаем постепенно им в Сирии. Мы бодренько начинаем и, извините, хреновато заканчиваем. Так произошло и на Донбассе, в Крыму – дальше не стали продвигаться. То же самое в Сирии в 2015 году. Хорошее забывается быстро, а плохое нет. В Сирии уже многие говорят, а почему нашу территорию сдают. Турки аннексируют территорию постепенно, шажками, продавливают нас. Сирийская армия сама не в состоянии себя защитить. А Москва считает, что это не наша зона влияния, а американская. Мы сначала северо-восток отдали, потом можем отдать северо-запад. Это настолько очевидные вещи, и мы на них закрываем глаза. Уже даже лень говорить о том, как Турция теснит российское государство по всем фронтам», - заключил Багдасаров.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что неоднократные заявления турецкой стороны о непризнании Крыма можно расценивать как вмешательство в суверенные дела России.
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