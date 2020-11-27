Bloomberg: Турция планирует улучшить отношения с США из-за разногласий с РФ

Власти Турции планируют улучшить отношения с западными союзниками, в том числе США, из-за разногласий с Россией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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По данным агентства, такому плану способствуют разногласия с Россией, победа демократа Джо Байдена на президентских выборах и угроза введения санкций со стороны Европы. В частности, согласно источникам агентства, твердая вера Байдена в международные институты и связи обеспечит возможность заключения давно планируемых сделок по оружию.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию, призывающую ввести санкции против Турции. Причиной стала позиция Анкары по кипрскому вопросу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТурция
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